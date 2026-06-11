Pemerintahan Trump membela pembatasan visa... dan mengungkap "ancaman terbesar" bagi Piala Dunia

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Marko Mullen, pada hari Kamis ini membela keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menolak pemberian beberapa visa yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026.

Mullen mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita "Reuters", bahwa pemerintahan telah berkonsultasi mengenai masalah ini dengan pejabat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), namun ia menolak untuk membahas detail kasus-kasus tertentu.

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Dalam konteks terkait, Kash Patel, Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI), menilai bahwa misi pengamanan Piala Dunia 2026 "mungkin merupakan yang terbesar dalam sejarah FBI, bahkan dalam sejarah Amerika Serikat".

Dia menambahkan: "Pada minggu pertama saya menjabat di FBI, saya mengatakan bahwa kita harus bersiap untuk Olimpiade, Piala Dunia, balapan Formula 1, dan Super Bowl."

FBI adalah badan intelijen dalam negeri utama AS yang bertanggung jawab atas Piala Dunia, yang diselenggarakan bersama oleh AS, Kanada, dan Meksiko, namun juga bergantung pada lembaga penegak hukum di tingkat negara bagian, kota, dan kabupaten.

Lembaga ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan verifikasi keamanan terhadap latar belakang dan riwayat 300.000 orang, termasuk pemain, pelatih, dan staf dari berbagai pihak, sementara otoritas di tingkat negara bagian dan daerah akan bertanggung jawab atas keamanan di luar stadion, serta membantu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ancaman drone.

Batel berpendapat bahwa drone merupakan salah satu ancaman terbesar bagi turnamen tersebut. FBI meluncurkan program pelatihan untuk menangani drone pada Oktober 2025, dan hingga saat ini telah meluluskan 70 anggota kepolisian lokal di kota-kota tuan rumah di Amerika Serikat.