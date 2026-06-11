Pembukaan Piala Dunia 2026 yang Paling Meriah dalam Sejarah

Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 hari ini, Kamis, antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan, menyaksikan peristiwa unik yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen tersebut.

Hanya tiga pemain yang diusir dari pertandingan pembuka Piala Dunia, dalam sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dua pemain dari Afrika Selatan dan satu pemain dari Meksiko.

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Pada menit ke-50, wasit Brasil, Wilton Sampaio, mengeluarkan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan, Sifilo Sitolo.

Menit-menit akhir pertandingan juga diwarnai dua kartu merah, yang diterima Thimba Zwane, pemain "Les Garçons", pada menit ke-84, lalu pemain Meksiko, César Montes, pada menit ke-90+2.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Meksiko (2-0), berkat gol Julian Kenyonis pada menit ke-9, dan pemain senior Raul Jimenez pada menit ke-67.

Pertandingan ini dipimpin oleh Sampaio (44 tahun), yang memulai karier internasionalnya pada 2013, berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022, dan memimpin 4 pertandingan di sana (termasuk perempat final antara Inggris dan Prancis).







