Pembatalan laga persahabatan Barcelona dan Preston North di Inggris

Pertandingan Barcelona melawan Preston North End, yang dijadwalkan berlangsung besok Senin sebagai bagian dari persiapan tim Catalan menghadapi musim baru, dibatalkan, sehingga program pertandingan mereka di Inggris selama masa persiapan saat ini terhenti.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pembatalan pertandingan itu terjadi karena tim Inggris tersebut tidak memiliki jumlah pemain tim utama yang cukup untuk tampil, sehingga mereka mengusulkan untuk memainkan laga dengan tim di bawah 21 tahun. Namun, Barcelona menolak usulan itu dan lebih memilih menggelar sesi latihan secara normal, yang berujung pada pembatalan pertandingan.

Di antara faktor yang turut memengaruhi keputusan Preston North juga adalah adanya pertandingan Piala melawan Huddersfield Town pekan depan, yang membuat mereka tidak ingin mengambil risiko dengan pemain mana pun.

Pertandingan ini merupakan laga ketiga Barcelona pada masa persiapan, setelah menjalani dua pertandingan melawan Europa dan Birmingham.

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada pagi hari Senin 3 Agustus di Stadion St George's Park di Kota Birmingham.

Barca hanya akan menggelar sesi latihan sebagai ganti pertandingan, sementara ide klub adalah mempercepat jadwal kepulangan ke Kota Barcelona, dengan mengambil penerbangan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, akibat kondisi ini.

Tim asuhan Hansi Flick kini berfokus melanjutkan persiapan untuk musim mendatang, di mana laga berikutnya adalah turnamen tiga tim yang akan digelar pada 8 Agustus melawan Udinese dan Nottingham Forest, dengan Barcelona akan bermain selama 45 menit menghadapi masing-masing tim.