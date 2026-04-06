Pembaruan mendesak mengenai status Ken menjelang laga melawan Real Madrid

Bintang Inggris itu hampir bergabung dalam pertandingan

Harry Kane, penyerang Bayern Munich, berupaya pulih tepat waktu untuk pertandingan yang dinanti melawan Real Madrid di Liga Champions, meski sedang mengalami cedera pergelangan kaki.

Penyerang berusia 32 tahun itu absen dalam kekalahan Inggris dalam laga persahabatan melawan Jepang (0-1) pada Selasa malam di Stadion Wembley, setelah mengalami cedera saat latihan.

Dia juga sempat diistirahatkan sebelumnya saat pertandingan imbang (1-1) melawan Uruguay pada paruh pertama pemusatan latihan.

Penyerang top Bundesliga itu tampil dalam sesi latihan Bayern hari ini dan berpartisipasi dengan penampilan yang tampak normal, sehingga peluangnya untuk tampil dalam pertandingan semakin besar.

Menurut pembaruan terbaru dari Sky Sports, peluang penyerang Inggris itu untuk bermain di Santiago Bernabéu kini semakin besar.

Mereka menambahkan: "Harry Kane sangat siap untuk pertandingan melawan Real Madrid besok."

Kane dianggap sebagai pemain kunci dalam skuad pelatih Thomas Tuchel, dengan catatan 78 gol internasional. Pertandingan-pertandingan terakhir timnas Inggris menunjukkan betapa pentingnya perannya, terutama karena penurunan efektivitas serangan saat ia absen, terutama menjelang Piala Dunia musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Kane mencatatkan rekor yang mengesankan musim ini, dengan mencetak 53 gol bersama klub dan timnasnya dalam 45 pertandingan, sehingga kemungkinan absennya menjadi sumber kekhawatiran besar bagi klub Bavaria tersebut, yang memimpin Bundesliga dengan selisih 9 poin dari pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund.

Iklan