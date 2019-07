Pembagian Grup & Jadwal Pertandingan Piala AFF U-16 2019

Piala AFF U-16 akan berlangsung di Thailand, 26 Juli hingga 9 Agustus 2019.

Piala AFF U-16, bakal bergulir di pada 26 Juli hingga 9 Agustus 2019. Berdasarkan undian yang ada timnas Indonesia U-16, menempati Grup A, bersama dengan Myanmar, , Timor Leste, Singapura, dan Filipina.

Ajang tersebut menjadi perhelatan timnas Indonesia U-16 untuk mempertahankan gelar yang didapatkan pada tahun lalu. Ketika itu, Fakhri Husaini mengatarkan timnya merengkuh gelar tersebut usai mengalahkan lewat adu penalti.

Kini Fakhri, sudah tak lagi membesut timnas Indonesia U-16. Bima Sakti dipercaya untuk meracik para pemain Garuda Asia, yang bakal tampil dalam perhelatan tersebut.

Vietnam jadi lawan perdana yang bakal dihadapi timnas Indonesia U-16. Pertandingan ini dilangsungkan pada 27 Juli 2019.

Berikut pembagian Grup Piala AFF U-16 2019:

Grup A: Indonesia, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Singapura, Filipina.

Grup B: Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, .

Berikut jadwal timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16:

27 Juli: Vietnam Vs Indonesia

29 Juli: Indonesia Vs Singapura

31 Juli: Indonesia Vs Timor Leste

2 Agustus: Filipina Vs Indonesia

4 Agustus: Indonesia Vs Myanmar

7 Agustus: Semi-final

9 Agustus: Final