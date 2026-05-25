Pemain yang telah 22 kali membela tim nasional Belanda ini berstatus bebas transfer: 'Semua opsi masih terbuka'

Vincent Janssen akan mencari klub baru dengan status bebas transfer. Pemain yang telah 22 kali membela tim nasional Belanda ini memainkan pertandingan terakhirnya bersama Royal Antwerp pada akhir pekan lalu.

Janssen yang berusia 31 tahun telah bermain selama empat tahun di Antwerpen. Setelah 173 pertandingan resmi, 64 gol, dan 27 assist, kariernya di sana telah berakhir.

Penyerang asal Brabant ini belum berencana untuk pensiun, demikian ia sampaikan kepada Het Laatste Nieuws. “Saya belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan: saya sama sekali belum memutuskan. Semua opsi masih terbuka.”

Namun, Janssen akhirnya mengesampingkan satu opsi. “Di Belgia, bagi saya tidak ada pilihan lain selain Antwerp. Itu yang bisa saya katakan dengan pasti.”

“Itu tidak ada hubungannya dengan klub lain, karena ada banyak klub bagus di Belgia, tapi Antwerp tetap yang terbaik bagi saya,” kata sang penyerang.

Janssen mengenang masa-masa indah. “Apa yang kami capai di sini luar biasa: hal itu tidak akan mudah terulang di Belgia. Saya ingin sekali menambah satu trofi lagi, tapi sayangnya itu tidak terwujud. Saya sangat bangga telah menjadi bagian dari klub ini selama empat tahun.”

Janssen dididik oleh Feyenoord, tetapi ia tidak pernah melakukan debut. Di Belanda, ia memang bermain dalam pertandingan resmi bersama Almere City dan AZ.