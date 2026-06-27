"Pemain yang tak terduga"... Chelsea menuntaskan transfer pertama di era Alonso

Chelsea berhasil menyelesaikan transfer pertamanya di bursa musim panas ini sebelum Xabi Alonso secara resmi mengambil alih jabatannya pada 1 Juli mendatang, dengan mencapai kesepakatan lisan bersama gelandang asal Swiss Granit Xhaka untuk bergabung dari Sunderland, sebagai langkah awal dalam proses pembangunan kembali tim setelah musim yang mengecewakan baik di level domestik maupun Eropa.

Jaringan "Sky Deutschland" mengungkapkan bahwa The Blues telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan pemain internasional Swiss yang telah mencatatkan 149 penampilan untuk negaranya tersebut, sementara negosiasi dengan Sunderland saat ini sedang berlangsung untuk menyelesaikan transfer ini secara resmi, mengingat sang pemain terikat kontrak hingga tahun 2028.

Kesepakatan ini terjadi atas desakan langsung dari Xabi Alonso, yang secara resmi diumumkan Chelsea sebagai pelatih pada pertengahan Mei lalu, beberapa bulan setelah kepergiannya dari Real Madrid, di mana pelatih asal Spanyol tersebut berupaya untuk kembali bekerja sama dengan mantan kaptennya di Bayer Leverkusen, yang menjadi salah satu pilar utama dalam meraih gelar ganda Bundesliga dan Piala Jerman pada musim 2023-2024.

Chaka memiliki pengalaman luas di Liga Primer Inggris, baik selama kariernya bersama Arsenal maupun Sunderland yang ia bawa meraih kualifikasi bersejarah ke Liga Europa, sehingga menjadikannya tambahan berkualitas bagi Chelsea yang sedang mengalami penurunan performa dan kekurangan sosok pemimpin di lini tengah.

Di sisi pergerakan bursa transfer, Chelsea telah mengizinkan Mark Kokorela pindah ke Real Madrid, sementara nama Enzo Fernández masih sangat dikaitkan dengan klub raja tersebut, dan kedatangan Valentin Barco dari Strasbourg diperkirakan akan menjadi bagian dari rencana pembangunan kembali yang ambisius.

Tantangan utama yang dihadapi manajemen Chelsea adalah meyakinkan Sunderland untuk melepas kaptennya, yang saat ini sedang membela tim nasional Swiss di Piala Dunia 2026, di saat The Blues berupaya kembali bersaing di papan atas Liga Primer Inggris di bawah kepemimpinan Xabi Alonso.