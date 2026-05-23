Pemain tim nasional Belanda mencapai batas bawah: 'Sudah tidak bisa lagi'

Jurnalis Sjoerd Mossou menyaksikan permainan Wout Weghorst di Ajax dengan rasa ngeri. Dalam kolomnya untuk Algemeen Dagblad, ia secara tegas mengesampingkan pemain timnas Belanda tersebut.

Mossou yakin bahwa Weghorst akan masuk dalam skuad Piala Dunia pelatih nasional Ronald Koeman pada Rabu mendatang. “Seiring mendekatnya Piala Dunia, hal itu semakin aneh. Pemain Belanda terbaik di liga kami sudah lama dikirim berlibur.”

“Weghorst musim ini bahkan tak mendekati 60 besar pemain terbaik Eredivisie; bahkan di Ajax yang sedang terpuruk ini, ia termasuk yang paling lemah, namun biasanya nama Wout selalu disorot.”

Pemain yang telah 51 kali membela timnas ini kembali gagal meyakinkan pada Kamis melawan FC Groningen (kemenangan 2-0). “Siapa pun yang melihat Weghorst berjuang di Eredivisie selama berbulan-bulan ini, mungkin mulai merasa kasihan (well, hampir saja). Bahkan dengan semangat dan kegigihannya yang tak pernah padam, hal itu tak lagi bisa menutupi kekurangannya.”

Mossou menghormati karier Weghorst, tetapi berpendapat bahwa batas bawah sudah tercapai. “Ini adalah timnas Belanda. Kita sedang membicarakan Piala Dunia, panggung tertinggi yang ada, bermain untuk kesempatan yang hanya datang sekali dalam empat tahun.”

“Jika Koeman benar-benar jujur, tentu dia sendiri juga tahu. Weghorst di Oranje. Itu tidak mungkin lagi,” tutup Mossou dengan kesimpulan yang menyakitkan.

Weghorst (33) tampil selama 2.151 menit untuk Ajax musim ini, terbagi dalam 33 pertandingan resmi. Dalam periode tersebut, dia mencetak sembilan gol dan empat assist.