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Pemain Somalia Omar Artan mencatatkan sejarah di Piala Super Eropa

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
O. Artan
Prancis
Inggris
Austria
Somalia

Korban Piala Dunia 2026 Meraih Kompensasi Berharga

Wasit asal Somalia, Omar Artan, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Super Eropa setelah menjadi wasit pertama dari luar benua Eropa yang memimpin pertandingan di ajang tersebut.

Artan berusia 34 tahun, dan tampil dalam laga ini setelah tahun yang membawanya meraih penghargaan wasit pria terbaik dari Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" untuk tahun 2025.

Penunjukan Artan memiliki arti tambahan, terutama setelah ia kehilangan kesempatan memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026, menyusul penolakan atas masuknya dia ke Amerika Serikat karena Somalia masuk dalam daftar negara yang dikenai larangan masuk ke negara tersebut.

Pertandingan Paris Saint-Germain melawan Aston Villa di Salzburg akan menjadi laga pertama yang dipimpin Artan di benua Eropa, sehingga pertandingan ini memberinya kesempatan menuliskan namanya dalam sejarah Piala Super Eropa melalui pintu pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

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Paris Saint-Germain
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Artan mengatakan dalam wawancara dengan situs Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", "Banyak orang menyampaikan simpati kepada saya, karena ketika Anda bekerja bertahun-tahun untuk mencapai suatu tujuan, lalu pada akhirnya Anda tidak mampu mewujudkannya, hal itu sangatlah berat. Saya sangat menghargai dukungan yang saya terima dari seluruh penjuru dunia. Saya benar-benar bersyukur".

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