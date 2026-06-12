Surat kabar Eindhovens Dagblad melaporkan pada Jumat malam bahwa Ryan Flamingo berencana untuk pindah klub. Kabarnya, bek berusia 23 tahun itu merasa sudah waktunya untuk mencoba petualangan di luar negeri. Namun, PSV mematok harga sebesar dua puluh juta euro untuk sang pemain.

“Flamingo merasa nyaman di PSV, tetapi melihat transfer pada musim panas ini sebagai opsi yang tepat untuk mengembangkan kariernya,” tulis ED. Menurut surat kabar tersebut, PSV tidak bisa begitu saja menyetujuinya, karena ia masih memiliki nilai pasar yang cukup tinggi.

Bek tersebut memiliki kontrak hingga pertengahan 2029. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai empat belas juta euro, sehingga klub-klub yang tertarik harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin memboyongnya.

Menurut ED, pihak PSV meminta dana lebih dari dua puluh juta euro untuk Flamingo. Klub tersebut belum menerima tawaran apa pun, meskipun sang bek menjadi incaran beberapa klub musim ini, termasuk VfL Wolfsburg.

Bersama Yarek Gasiorowski dan Armando Obispo, bek muda ini masih sangat berharga bagi PSV. Ketiganya merupakan satu-satunya kelompok bek tengah yang tersedia dengan pengalaman di Liga Champions dan dalam persaingan perebutan gelar juara.

Meskipun waktu bermainnya terbatas musim ini, manajemen PSV sangat puas dengan sang bek. Setelah Jerdy Schouten absen, ia mendapat lebih banyak menit bermain dan memberikan kesan yang baik.

Flamingo diperkirakan akan tetap bermain untuk PSV dalam waktu dekat. Meskipun ia terbuka untuk pindah, menurut Eindhovens Dagblad, ia tetap berkomitmen penuh untuk klub.