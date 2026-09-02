Pemain nomor 8: Talenta baru Maroko menembus Liga Arab Saudi

Liga Roshn Arab Saudi bakal menyambut kemunculan talenta anyar asal Maroko selama musim sepak bola saat ini 2026-2027.

Jurnalis tepercaya Santi Aouna menyebutkan bahwa klub Arab Saudi Al-Fateh sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut Houssam Essadak, playmaker klub Maroko Union Touarga, pada bursa transfer musim panas saat ini.

Aouna menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Essadak akan bergabung ke Al-Fateh dengan status pinjaman selama satu musim, setelah tercapainya kesepakatan final dengan klub Maroko tersebut serta pemainnya.

Pemain berusia 21 tahun itu akan menjadi pemain Maroko kedelapan yang tampil di musim ini Liga Roshn, dan yang ketiga di klub Al-Fateh sendiri, setelah duo Marwan Saadane dan Mourad Batna.

Essadak dianggap sebagai salah satu talenta yang tengah menanjak pesat dalam sepak bola Maroko, dan bermain untuk tim utama klub Union Touarga sejak 2024.

Perlu diingat bahwa penampilan paling mencolok Houssam Essadak adalah bersama timnas Maroko U-20, yang meraih pencapaian bersejarah dengan menjuarai Piala Dunia U-20 2025, di mana ia tampil dalam 5 dari 7 pertandingan, tanpa berkontribusi atas satu gol pun.