Sejumlah sumber pers Mesir mengungkapkan bahwa seorang pemain Maroko yang berkiprah di Liga Mesir sedang berupaya mendapatkan kewarganegaraan Mesir, dengan tujuan membela timnas Mesir di level internasional.

Menurut jurnalis Mesir Ahmed Abdel Basset, pemain yang dimaksud telah menghubungi Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk menanyakan kemungkinan membela timnas Mesir, dan menunggu jawaban guna memulai prosedur resmi.

Abdel Basset tidak menyebutkan nama pemain profesional Maroko itu, tetapi ia menegaskan bahwa pemain tersebut belum pernah membela timnas Maroko dalam pertandingan Piala Afrika ataupun Piala Dunia, melainkan hanya tampil di Piala Arab.

Pemain itu ingin mengetahui apakah keikutsertaannya dalam turnamen Arab tersebut akan menghalanginya mengenakan seragam Mesir pada periode mendatang.

Timnas Mesir tengah bersiap untuk mengarungi kualifikasi Piala Afrika 2027, di mana mereka akan menghadapi Angola dan Sudan Selatan pada September ini di pekan pertama dan kedua secara berurutan.

Di sisi lain, situs Maroko sport7 menyoroti bahwa pemain yang dimaksud adalah Mahmoud Bentayk, yang berprofesi di skuad Zamalek.

Bentayk, yang berusia 26 tahun, bergabung dengan skuad Zamalek pada musim panas 2024, datang dari klub Prancis Saint-Etienne, dan telah meraih 3 gelar, yaitu Liga Mesir, Piala Mesir, dan Piala Super Afrika.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora