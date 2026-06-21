Emerse Faé tidak hanya kecewa atas kekalahan 2-1 Pantai Gading dari Jerman di Piala Dunia. Pelatih kepala tim nasional Afrika yang kalah itu juga tidak senang dengan perilaku seorang pemain Jerman.

Bek kanan Wilfried Singo mengalami cedera pada menit ke-80 dan menendang bola ke luar garis samping untuk mendapatkan perawatan cedera. Nathaniel Brown tidak bersikap sportif dengan mengembalikan bola ke Pantai Gading. Sebaliknya, bek kiri tersebut justru memimpin serangan Jerman.

Faé menegur Brown mengenai insiden tersebut setelah pertandingan Piala Dunia berakhir. “Saya telah menyarankannya untuk tetap rendah hati. Dia bermain sangat baik, tetapi dia tidak perlu bersikap negatif terhadap kami. Baik itu karena timnya tertinggal, saat skor 1-1, atau karena dia ingin menang,” demikian dilaporkan berbagai media.

“Kami berharap melihat lebih banyak sportivitas dari Jerman. Kami berharap mereka mengembalikan bola kepada kami saat Singo cedera. Mereka adalah negara sepak bola besar dan kami mencontoh mereka. Jadi, saya kecewa dengan kurangnya sportivitas mereka,” ujar pelatih timnas Pantai Gading yang kecewa itu.

Pantai Gading sempat memimpin dengan berani di babak pertama lewat Franck Kessié dan unggul 0-1 dalam waktu yang cukup lama. Julian Nagelsmann menunjukkan keahliannya dalam melakukan pergantian pemain, karena pemain pengganti Deniz Undav berhasil menyamakan kedudukan dan mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu.

“Kedua tim layak meraih kemenangan dan memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Pujian untuk Jerman. Mereka memenangkan pertandingan berkat pengalaman mereka,” kata Faé sambil memberikan pujian kepada tim yang telah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan grup.

“Kami telah memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bangga dengan cara para pemain saya berjuang melawan salah satu favorit turnamen ini. Kami harus memanfaatkan kekalahan ini untuk perjalanan selanjutnya di turnamen ini,” kata pelatih Pantai Gading yang gigih itu.

Pantai Gading kini mengoleksi tiga poin, yang diraih berkat kemenangan 0-1 atas Ekuador. Hasil imbang melawan Curaçao biasanya sudah cukup untuk lolos ke babak 16 besar, bahkan jika Ekuador mengalahkan Jerman. Pantai Gading berhasil mengalahkan negara Amerika Selatan tersebut, dan hal itulah yang akan menjadi penentu.