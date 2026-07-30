Kedatangan Tolu Arokodare berarti akhir kisah Kasper Dolberg di Ajax. Setidaknya, itulah keyakinan Jan van Halst dan Sam van Royen, seperti terlihat dari analisis mereka di Ziggo Sport menjelang Ajax - FK Vojvodina.

Tolu resmi diperkenalkan pada Rabu. Ajax meminjam penyerang Nigeria berusia 25 tahun itu selama satu musim dari Wolverhampton Wanderers dan juga menyepakati opsi pembelian senilai 20 juta euro. Dengan kehadiran Marcos Leonardo, Dolberg diperkirakan harus menyingkir.

“Ini akhir cerita bagi Dolberg, seratus persen,” kata Van Halst. “Itu sudah selesai. Tapi siapa yang masih mau membelinya sekarang?” tanya Van Royen. “Setidaknya, mereka tidak akan lagi mendapat keuntungan darinya, karena dia dibeli seharga 9 juta (10 juta, red.).”

“Saya juga rasa begitu,” Van Halst sepakat dengan rekannya. “Tapi ya, bagi dia ini juga tanpa harapan. Tahun lalu dia juga jelas tidak benar-benar menunjukkan bahwa dia mau melakukan segalanya untuk menjadikan comeback-nya di Ajax sebagai sukses besar.”

“Tentu dia pemain yang sangat bagus, secara teknis, tetapi pada usia tertentu mereka mengharapkan lebih darimu di dalam sebuah tim. Hal itu tidak terlalu ada dalam karakternya.”

Dolberg didatangkan dari Anderlecht pada musim panas lalu dengan nilai transfer 10 juta euro, tetapi sejauh ini dia belum benar-benar mampu memberikan kesan besar. Dalam 22 penampilan musim lalu, dia mencatatkan 3 gol dan 3 assist.

Saat ini Ajax memiliki empat penyerang dalam skuad, yakni Tolu, Leonardo, Dolberg, dan Don-Angelo Konadu. Pada Kamis, Dolberg tetap memulai laga melawan FK Vojvodina seperti biasa sebagai starter.