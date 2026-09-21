Pemain internasional PSV mengundurkan diri karena cedera

Ricardo Pepi telah mengundurkan diri dari tim nasional Amerika Serikat, demikian diumumkan federasi sepak bola Amerika Serikat. Penyerang PSV itu mengalami cedera dan harus keluar dalam laga melawan FC Twente (3-2) pada Minggu, sehingga tidak bisa membela negaranya pada periode internasional kali ini.

Pada Minggu, petaka datang sangat cepat bagi Pepi. Penyerang itu tiba-tiba duduk di atas lapangan setelah sekitar menit ke-6 dan harus meninggalkan lapangan karena cedera. Sven Mijnans menggantikannya dan tanpa Pepi, PSV menelan kekalahan liga pertama musim ini.

Awalnya Pepi dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat untuk laga uji coba melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada, tetapi itu tidak bisa terlaksana. Sang penyerang telah mengundurkan diri.

“Dengan berat hati, karena penyerang berusia 23 tahun itu sangat menantikan perjalanan ke tim nasional,” tulis Rik Elfrink di Eindhovens Dagblad. Namun, jurnalis yang meliput klub itu belum bisa mengatakan apa pun soal tingkat keparahan cederanya.

“Apa sebenarnya yang dialaminya, masih belum diketahui. PSV belum sepenuhnya merampungkan pemeriksaan dan kemungkinan klub baru bisa menyampaikan sesuatu pada Selasa pagi mengenai dampak dari masalah fisiknya.”

Ini jelas menjadi kemunduran bagi Pepi, yang memiliki peluang realistis untuk mendapatkan menit bermain bersama Amerika Serikat karena absennya Folarin Balogun. Pelatih tim nasional Mauricio Pochettino telah memanggil penyerang St. Louis City Damion Downs sebagai pengganti.

Jeda internasional ini tidak datang pada momen yang merugikan bagi PSV. Selain Pepi, Alassane Pléa juga masih absen dan selain itu terus diupayakan agar Sam Lammers bisa dimainkan.