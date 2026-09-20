Pemain internasional Belanda yang dipanggil mengundurkan diri dari skuad Xavi

Justin Kluivert tidak akan bisa bergabung dengan tim nasional Belanda pada Senin. Gelandang serang itu absen pada laga Bournemouth melawan Liverpool, Minggu, dan menurut manajer Marco Rose akan menepi selama beberapa pekan karena cedera, sehingga periode internasional pertama di bawah pelatih tim nasional Xavi Hernández akan terlewat olehnya.

Kluivert mengalami cedera tersebut pada Kamis malam saat pertandingan Liga Europa melawan Real Sociedad di San Sebastián. Bournemouth menang 1-2 pada debutnya di kompetisi Eropa, dan Kluivert memainkan peran utama dengan mencetak gol pembuka hanya setelah sebelas menit.

Pemain Belanda itu tetap berada di lapangan cukup lama meski mengalami cedera dan baru digantikan oleh David Brooks pada menit ke-84. Beberapa hari kemudian, Rose menjelaskan bahwa Bournemouth untuk sementara tidak bisa mengandalkannya. “Justin mengalami cedera di San Sebastián. Kami akan kehilangannya selama beberapa pekan. Ini bukan sesuatu yang sangat serius, tetapi butuh waktu.”

Itu berarti Xavi harus langsung berimprovisasi terkait skuad pertamanya sebagai pelatih timnas Belanda. Kluivert termasuk dalam kelompok 26 pemain yang dijadwalkan melapor di Zeist pada Senin siang, 21 September, untuk memulai periode internasional yang padat.

Belanda akan memainkan empat pertandingan dalam ajang Nations League dalam beberapa pekan ke depan. Timnas Belanda akan memulainya pada Kamis, 24 September, di Johan Cruijff ArenA melawan Jerman, lalu dilanjutkan dengan duel kontra Serbia, Yunani, dan Serbia lagi.

Sangat masuk akal jika Xavi memanggil pengganti setelah Kluivert mundur. Kapten Feyenoord Luciano Valente dan gelandang PSV Guus Til tampak menjadi dua kandidat yang paling masuk akal untuk itu, meski belum diketahui apakah sang pelatih timnas benar-benar akan menambahkan seorang pemain ekstra ke dalam skuadnya.

Til masih menjadi bagian dari skuad Belanda di Piala Dunia di bawah Ronald Koeman, tetapi secara mengejutkan tidak masuk dalam kelompok pertama pilihan Xavi. Pelatih PSV Peter Bosz mengatakan pada Jumat bahwa ia terkejut gelandangnya tidak diberi tahu secara pribadi soal itu. “Dia bahkan tidak mendapat telepon. Itu cukup aneh, karena dia masih ikut di Piala Dunia.”

Sementara itu, Valente justru unjuk gigi di lapangan pada Minggu saat Xavi berada di tribune menyaksikan kemenangan 5-0 Feyenoord atas FC Utrecht. Gelandang itu mencetak gol dari titik penalti dan mengakui setelah laga bahwa ia sempat berharap mendapat panggilan: “Tentu saja Anda kecewa. Diam-diam saya sedikit berharap akan masuk, tetapi saya harus berbicara dengan kaki saya, dan itu yang saya lakukan hari ini.”