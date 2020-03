Pemain Garuda Select Segera Dapatkan Lisensi Pelatih Dari FA

Subhan Fajri merasa kesempatan ini sangat bagus sebagai bekal masa depan, ketika selesai sebagai seorang pemain.

Para pemain Garuda Select gelombang kedua akan segera mendapatkan lisensi kursus kepelatihan level 1, dari FA, atau asosiasi sepakbola Inggris.

Bukan hanya berlatih, para pemain juga dibekali ilmu kepelatihan yang bakal berguna untuk pemahaman mereka sebagai seorang pemain, dan pelatih nantinya.

Alfriyanto Nico, Subhan Fajri, dan Muhammad Rafli Asrul telah mengerjakan ujian tahap akhir untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, yang dilakukan secara daring (online).

"Jadi kami diberi tugas rumah secara online yang harus diselesaikan supaya mendapatkan sertifikasi kepelatihan Level 1 FA. Sekarang sudah selesai, dan tinggal menunggu sertifikat turun," ucap Subhan.

Introduction to Coaching, Introduction to Equality and Diversity, Level 1 in Coaching Football - face to face sessions, dan, Long Term Player Development merupakan materi yang harus diselesaikan para pemain.

Subhan menilai, bahwa sertifikasi ini adalah hal yang penting untuk bekal dirinya menjalani karier sebagai seorang pelatih di kemudian hari. Sebagai pemain, tentu ini akan memperdalam visi mereka.

"Ini menjadi salah satu cara untuk terus menggali pengalaman, dan menurut saya perlu. Setidaknya, ada jalan jika ingin melanjutkan karier sebagai pelatih," beber Subhan.

Pada gelombang pertama Garuda Select, beberapa pemain juga mendapat sertifikasi pelatih. Mereka antara lain Bagus Kahfi, Brylian Aldama, David Maulana, Fajar Fathur Rahman, Andre Oktaviansyah, dan Risky Sudirman.