Pico López, bek timnas Cape Verde, menegaskan bahwa timnas negaranya akan memperlakukan timnas Arab Saudi dengan rasa hormat yang sama seperti yang mereka tunjukkan kepada timnas Spanyol di Piala Dunia, dalam pertandingan penentu kelolosan mereka.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya pada konferensi pers menjelang pertandingan yang dilansir surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi, López mengatakan: "Kami menerima dukungan yang luar biasa dari seluruh penjuru dunia, itu benar-benar sesuatu yang istimewa. Sulit dipercaya bahwa kami benar-benar bisa sampai di sini."

Ia menambahkan: “Kualifikasi ke turnamen-turnamen ini didasarkan pada prestasi; Anda harus bekerja keras, dan Federasi tentu saja telah berupaya keras untuk menghadirkan talenta-talenta terbaik yang tersedia. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kami tidak pernah berhenti percaya.”

Dia melanjutkan: “Kami meraih satu poin yang luar biasa melawan Spanyol, dan ada keyakinan serta kepercayaan dalam tim ini bahwa kami mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia.”

Ia melanjutkan: “Mungkin pertandingan melawan Arab Saudi ini adalah pertandingan yang kedua tim yakini bisa menghasilkan hasil positif, dan keduanya menargetkan meraih tiga poin, tidak ada yang berubah.”

Dia menyimpulkan: “Kami akan berusaha menang dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya; tidak ada tim yang lemah di sini, kami akan menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Arab Saudi seperti yang kami tunjukkan kepada Spanyol dan Uruguay.”

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil peringkat ketiga di grup-grup lain.

Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin klasemen dengan raihan 4 poin.