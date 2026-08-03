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Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pemain Chelsea di Ambang Kepindahan ke Como

Transfers
Chelsea
Como
T. Chalobah
Inggris
Italia

Transfer demi Liga Champions Eropa

Bek Chelsea asal Inggris, Trevoh Chalobah, kian dekat untuk bergabung dengan klub Italia Como pada bursa transfer musim panas ini.

Como sedang berupaya memperkuat skuadnya dengan sejumlah transfer, terutama karena mereka akan tampil di Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pada musim baru.

Di sisi lain, jurnalis Italia sekaligus pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa Como telah mencapai kesepakatan lisan untuk mendatangkan Trevoh Chalobah dari Chelsea.

Ia menambahkan melalui akun resminya di "X": "Telah tercapai kesepakatan antara kedua klub senilai 30 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah 6 juta euro sebagai tambahan, disertai persentase dari penjualan pemain di masa depan".

Ia menyebutkan bahwa Chalobah ingin pindah ke Italia, dan ia siap untuk tampil di Liga Champions Eropa.

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Perlu diingat bahwa Chelsea tidak akan tampil di kompetisi Eropa mana pun pada musim baru, setelah menempati peringkat kesepuluh di klasemen Premier League.




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