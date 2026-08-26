Pengumuman resmi kepindahan kiper Dominik Livakovic ke klub Spanyol, Barcelona, tertunda karena keterlambatan klub Turki, Fenerbahce, dalam mengirimkan sejumlah dokumen terkait kesepakatan tersebut.

Menurut surat kabar Catalan, "Mundo Deportivo"kiper asal Kroasia yang berusia 31 tahun itu tiba di Barcelona kemarin dan berhasil menjalani tes medis pada Rabu pagi ini, sebelum menandatangani kontraknya dengan klub hingga Juni 2030.

Baca Juga

Courtois: Pilihan Rodri untuk Barcelona Sangat Disayangkan bagi Dirinya

Setelah Penampilan Perdananya, Cristiano Ronaldo Wujudkan Impian Pemain Real Madrid

Livakovic sebelumnya makan siang bersama Presiden Barcelona, Joan Laporta, Wakil Presiden Rafa Yuste, dan agennya Andy Bara, sebelum menuju kantor klub di Spotify Camp Nou untuk menandatangani kontrak.

Meski penandatanganan telah rampung, Barcelona belum dapat mengumumkan kesepakatan ini sebelum menerima dokumen-dokumen terakhir dari Fenerbahce, yang memutuskan menunda pengirimannya hingga Kamis besok, karena menjalani laga penentuan menghadapi klub Prancis, Lyon, pada Rabu malam ini, dalam leg kedua babak kualifikasi terakhir Liga Champions Eropa.

Posisi Livakovic di dalam Barca sendiri masih belum pasti, baik untuk bertahan sebagai kiper kedua maupun keluar dengan status pinjaman selama satu musim, sebelum kembali pada musim depan setelah berakhirnya kontrak kiper veteran asal Polandia, Wojciech Szczesny.

Barcelona juga menunggu kepastian mengenai ruang gerak yang tersedia bagi mereka dalam aturan Financial Fair Play, guna menentukan sejauh mana kemungkinan mendaftarkan kiper asal Kroasia itu ke dalam skuad mereka.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".