Pemain baru Barcelona bersinar meski hasil imbang

Jesse Bisiwu tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol Barcelona Atletic (tim cadangan), dalam hasil imbang tanpa gol melawan Logroñés (B), pada hari Minggu ini, dan menjadi salah satu elemen tim yang paling aktif serta berbahaya bagi gawang lawan, meski tim cadangan Katalan gagal meraih kemenangan.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Katalan, Bisiwu merupakan salah satu pemain yang berusaha memecah kekompakan pertahanan Logroñés. Ia melakukan protes menuntut penalti setelah terjatuh di dalam kotak penalti, sebelum tiang gawang menggagalkan pemain asal Belgia itu mencetak gol keunggulan pada babak kedua.

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Barcelona Atletic mengalami kesulitan di awal pertandingan akibat permukaan lapangan yang sangat lambat, yang membatasi pergerakan bola dan memaksa para pemain besutan pelatih Giuliano Belletti untuk beradaptasi dengan kondisi sulit.

Tim Katalan itu membutuhkan sekitar 20 menit untuk memaksakan dominasinya dan mulai lebih banyak bermain di paruh lapangan Logroñés.

Seiring membaiknya penampilan Barcelona Atletic, Bisiwu tampil lebih menonjol, dan tim cenderung mengandalkan sisi kiri dalam membangun serangan-serangannya.

Barca sebelumnya resmi mengumumkan perekrutan pemain Belgia tersebut, pada awal Agustus lalu, yang datang dari Club Brugge hingga tahun 2031, dalam sebuah transfer bernilai 8,5 juta euro.

Aurin Goren juga menjadi salah satu elemen paling menonjol tim Katalan dalam pertandingan melawan Logroñés, dan berkontribusi dalam memperbaiki sirkulasi bola serta menciptakan ancaman, sementara Katovic menampilkan performa yang bagus, sebelum ia mendapatkan kartu kuning kedua dan diusir keluar, yang menyulitkan tugas Barcelona Atletic untuk melanjutkan tekanan ofensifnya pada menit-menit akhir.

Meskipun Barca mendominasi di bagian akhir pertandingan dan mengurung Logroñés di dalam wilayah pertahanannya, tim cadangan Katalan tidak mampu meraih gol kemenangan.

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