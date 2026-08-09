Klub Barcelona terus mengandalkan bakat-bakat dari akademi La Masia yang tersohor, dengan munculnya dua nama, Xavi Espart, 19 tahun, dan Hector Fort, 20 tahun, sebagai pemain-pemain muda paling menonjol yang menarik perhatian pelatih asal Jerman, Hansi Flick, selama masa persiapan menuju musim baru, di tengah berlanjutnya krisis finansial yang mendorong klub Catalunya itu untuk berinvestasi pada produk-produk akademinya yang legendaris.

Menurut surat kabar Catalunya "Sport", Espart mengorbankan liburan yang menjadi haknya setelah tampil gemilang di kejuaraan Eropa U-19, karena menyadari pentingnya musim panas ini dalam perjalanan kariernya, hal yang membuat tim pelatih terkesan dengan mentalitas profesionalnya dan kemampuannya beradaptasi di posisi bek kanan meski keahlian utamanya berada di lini tengah.

Flick memuji penampilan Espart dengan mengatakan di akhir pemusatan latihan tim di Inggris: "Xavi Espart menampilkan performa luar biasa di posisi bek kanan, dan bermain sangat baik melawan Birmingham. Sudah jelas dari latihan-latihan bahwa dia berada di puncak kemampuannya, bahkan jauh lebih dari itu."

Di sisi lain, pemain asal Catalunya itu menegaskan ambisinya dengan berkata: "Tujuan saya adalah bertahan di sini, dan saya akan berusaha sekuat tenaga agar pelatih terus menaruh kepercayaan kepada saya. Saya sudah menghabiskan bertahun-tahun di klub ini, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan serta bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan saya."

Espart tampil gemilang kemarin, Sabtu, di turnamen tiga tim melawan Udinese dan Nottingham Forest, di mana ia menunjukkan keselarasan yang mencolok dengan Karim Adeyemi di sayap kanan, serta tampil sebagai starter di kedua pertandingan dengan total satu jam bermain, yang menguatkan kemungkinan ia mengamankan tempat di tim utama bersama Bryan Farinas.

Kontrak Espart berlaku hingga tahun 2028, dan direktur olahraga Deco sudah mulai bekerja untuk memperpanjangnya.

Adapun Fort, yang berasal dari Les Corts dan menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Elche, hadir dalam masa persiapan dengan penuh semangat untuk membuktikan kelayakannya, namun laporan-laporan media menyebutkan bahwa Barcelona akan mendengarkan tawaran-tawaran yang diajukan untuknya pada fase akhir bursa transfer, sebagaimana disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto.

Prioritas tertinggi bagi semua pihak tetap adalah agar Fort mendapatkan kesempatan bermain secara berkelanjutan dan terus berkembang, baik di Camp Nou maupun melalui peminjaman baru, dalam kerangka strategi klub untuk mengembangkan bakat-bakat mudanya di tengah kesulitan finansial yang terus berlanjut.

Kemunculan bakat-bakat ini menjadi bagian dari gelombang besar pemain La Masia yang telah mengokohkan posisi mereka di tim utama selama lima tahun terakhir, di antaranya Gavi, Balde, Fermin, Lamine Yamal, Bernal, dan Casado, dalam sebuah fenomena yang menghidupkan kembali Blaugrana secara olahraga, sosial, dan finansial.