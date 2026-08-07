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Pemain Barcelona Sepakat dengan Klub untuk Hengkang

R. Bardghji
Udinese vs Barcelona
Udinese
Barcelona
Club Friendlies
Nottingham Forest vs Barcelona
Nottingham Forest
Transfers
Swedia
Italia
Spanyol
Inggris

Klub Catalan tidak menjamin peluang besar bagi pemainnya

Salah satu pemain Barcelona kini semakin dekat untuk meninggalkan klub pada pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas, setelah bersama klub mengambil keputusan untuk mencari tujuan baru yang memberinya peluang bermain lebih besar.

Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, sayap asal Swedia Roony Bardghji akan hengkang demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, di tengah sulitnya ia tampil secara reguler bersama tim utama.

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Kendati demikian, Barcelona berencana untuk tetap memegang kendali atas masa depan sang pemain, baik melalui peminjaman, kesepakatan yang memuat klausul yang menjamin kemungkinan menariknya kembali, maupun mempertahankan sebagian hak penjualannya, sebab klub Catalan itu masih meyakini potensi besar yang dimiliki pemain muda Swedia tersebut.

Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Club Friendlies
Udinese crest
Udinese
UDI
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Pemain berdarah Suriah itu belakangan tampil selama 45 menit menghadapi Birmingham asal Inggris, dan menunjukkan penampilan istimewa di babak kedua, di mana ia memberikan kecepatan, keterampilan, serta ketajaman pada sentuhan akhir bagi tim Catalan tersebut, dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kekalahan Barca lewat adu penalti setelah imbang (2-2).

Menurut surat kabar Spanyol "AS", masuknya Bardghji bertepatan dengan periode ofensif terbaik tim asuhan Flick, di mana ia melepaskan dua tembakan ke arah gawang, dengan tingkat akurasi umpan mencapai 87% (31 dari 36), selain itu ia berhasil melakukan dua kali dribel, dan merebut kembali bola sebanyak 3 kali.

Namun ketajaman Bardghji menghadapi Birmingham tidak akan cukup untuk mempertahankannya di skuad Blaugrana, sebab pemain Swedia itu menghadapi persaingan ketat di posisinya, terutama setelah kedatangan pemain Jerman Karim Adeyemi musim panas ini.


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