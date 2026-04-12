Gerard Martin, pemain Barcelona, menegaskan prediksi pelatihnya Hans Flick terkait kesiapan dirinya untuk laga Atletico Madrid yang akan berlangsung lusa, Selasa, di Liga Champions Eropa, sementara absennya rekan setimnya, Marc Bernal, dipastikan.

Martin sempat menimbulkan kekhawatiran kemarin, Sabtu, setelah ia terpaksa meninggalkan lapangan di antara dua babak pada derby Barcelona vs Espanyol di Liga Spanyol.

Namun, surat kabar “Sport” menegaskan hari ini, Minggu, bahwa ia tidak mengalami cedera apa pun, dan pergantiannya hanyalah tindakan pencegahan, sementara suasana di dalam klub tetap tenang terkait kondisi fisiknya.

Dalam sesi pemulihan hari ini, sang bek berlatih terpisah di dalam gym untuk mengurangi beban pada kedua kakinya, yang semakin memperbesar peluangnya tampil normal melawan Atletico Madrid.

Rencananya, ia akan bergabung dalam latihan tim pada sesi terakhir sebelum keberangkatan, agar siap untuk pertandingan penting yang mengharuskan Barcelona membalikkan keadaan jika ingin mencapai semifinal Liga Champions.

Flick sempat menenangkan fans Barca kemarin setelah laga Espanyol, ketika ia menyatakan optimistis terkait cedera pemain tersebut dengan berkata: “Saya rasa itu bukan cedera serius. Saya rasa dia bisa bermain pada hari Selasa.”

Jika tidak terjadi hal darurat pada menit-menit terakhir, semua indikator mengarah pada kesiapan dirinya untuk turun sebagai starter menghadapi Atletico Madrid.

Meski ia tidak bisa membentuk duet pertahanan dengan Pau Cubarsi, yang mendapat kartu merah pada leg pertama, Martin sangat berpeluang tampil di susunan utama sebagai bek tengah.

Sementara itu, Marc Bernal, yang mengalami cedera pekan lalu, masih belum bergabung dalam latihan tim.

Klub masih berharap ia bisa kembali setelah pertandingan Selasa melawan Atletico Madrid, karena tidak ada gunanya mempercepat kepulangannya atau mengambil risiko memainkannya sebelum ia benar-benar siap.

Rencananya, ia akan kembali pada hari Rabu untuk memulai persiapan laga liga berikutnya, yang dijadwalkan pada tanggal 22 melawan Celta Vigo di Stadion “Spotify Camp Nou”.