Dr. Abdullah Jalal, Ketua Badan Pengurus Klub Duhok Irak, menegaskan bahwa pemain tim klub dan tim nasional Irak, Peter Korkis, telah mencapai kesepakatan akhir dengan Klub Al-Ahly Mesir, sebagai langkah awal untuk kepindahannya ke barisan “Al-Qalaa Al-Hamra” mulai musim depan.

Jalal mengatakan, seperti dilansir surat kabar "Al-Khaleej" dari Uni Emirat Arab, bahwa Korkis telah menyelesaikan kesepakatannya dengan Al-Ahly dalam kesepakatan finansial yang ia gambarkan sebagai "baik", sambil menegaskan bahwa sang pemain akan mengenakan seragam "Klub Abad Afrika" mulai musim baru, setelah negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan.

Ketua Dewan Pengurus Duhok itu menjelaskan bahwa Al-Ahly telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain tersebut sejak musim lalu, sebelum akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan resmi yang mengakhiri proses transfer yang menjadi sorotan luas selama beberapa waktu terakhir.

Jalal menegaskan bahwa manajemen Duhok tidak menghalangi Korkis untuk berkarier di salah satu klub terbesar di Mesir dan Timur Tengah, berangkat dari komitmennya terhadap kepentingan teknis dan finansial sang pemain. Ia juga menyoroti bahwa Liga Mesir dianggap sebagai salah satu kompetisi terkuat di dunia Arab, yang akan berkontribusi pada peningkatan level permainan sang pemain serta perolehan pengalaman profesional yang lebih luas.

Sumber-sumber yang dekat dengan Korkis sebelumnya telah mengungkapkan adanya minat besar dari pihak Al-Ahly untuk merekrut pemain tersebut dengan imbalan finansial yang sangat besar, sebelum manajemen Duhok secara resmi menyelesaikan kesepakatan tersebut dan mengumumkan persetujuannya atas transfer tersebut.

Korkis dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka sepak bola Irak, dan diharapkan dapat menjadi tambahan berkualitas bagi skuad Al-Ahly dalam kompetisi domestik dan kontinental selama musim depan.