Peluit pembuka dari Arab untuk debut Jerman di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menunjuk tim wasit asal Maroko untuk memimpin pertandingan antara Jerman dan Curaçao, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion Houston, Texas, AS, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 5 Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut akan dipimpin oleh wasit internasional Maroko, Jalal Jaid, sebagai wasit utama, dibantu oleh rekan senegaranya Zakaria Brinsi dan Mustafa Akarkad, sementara tugas wasit keempat dipercayakan kepada Tom Abongil dari Afrika Selatan, sedangkan rekan senegaranya, Zakheli Siwela, akan bertindak sebagai wasit cadangan.

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Tim nasional Curaçao - yang dikenal sebagai "Gelombang Biru" - merupakan negara terkecil dalam hal jumlah penduduk dan luas wilayah yang lolos ke Piala Dunia sepanjang sejarah.

Jumlah penduduk pulau Karibia ini hanya sekitar 150-186 ribu jiwa, dengan luas wilayah 171 mil persegi.

Tim ini lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke Piala Dunia 2026, setelah kampanye kualifikasi yang luar biasa di kawasan CONCACAF, di bawah kepemimpinan pelatih veteran Dick Advocaat, sehingga menjadi tim non-sovereign pertama dari Amerika yang berpartisipasi di Piala Dunia.

Grup 5 juga mencakup Pantai Gading dan Ekuador.







