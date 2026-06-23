Peluit Eropa untuk Pertandingan Penentu Antara Arab Saudi dan Cape Verde

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Prancis, François Litxier, untuk memimpin pertandingan tim nasional Arab Saudi melawan Cape Verde, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Letxier akan dibantu oleh sesama warga negaranya, Cyril Mougnier, sebagai asisten wasit pertama, dan Mehdi Rahmouni sebagai asisten wasit kedua, sementara wasit asal Afrika Selatan, Abongil Tom, akan bertugas sebagai wasit keempat, dan dibantu oleh sesama warga negaranya, Zakheli Siwela, sebagai asisten wasit cadangan.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada dini hari Sabtu, 27 Juni mendatang, di Stadion Houston, dalam laga penentu bagi kedua tim dalam kompetisi Grup 8.

Pertandingan ini semakin penting bagi timnas Arab Saudi setelah mereka tersandung di putaran kedua dengan kekalahan telak 4-0 dari Spanyol, sehingga tetap berada di posisi terakhir grup dengan raihan satu poin.

Di sisi lain, Spanyol memimpin klasemen grup dengan 4 poin, sementara timnas Uruguay dan Cape Verde menempati posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 2 poin, sehingga putaran terakhir ini masih terbuka untuk segala kemungkinan dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya.

Tim “Hijau” memasuki laga ini dengan target wajib menang demi menjaga harapan lolos ke babak gugur, sementara tim Cape Verde berupaya meraih hasil positif yang memastikan mereka tetap bisa melanjutkan impian dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia.

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