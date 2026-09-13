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Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pellegrini bawa kabar gembira untuk timnas Maroko

Villarreal vs Real Betis
Villarreal
Real Betis
LaLiga
A. Ezzalzouli
Morocco
Spanyol
Maroko

Apa ceritanya?

Winger asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, kembali masuk ke dalam skuad Real Betis yang diumumkan pelatih Manuel Pellegrini, sebagai persiapan menghadapi Villarreal, besok, di Stadion Ceramica, dalam lanjutan kompetisi LaLiga, setelah absen pada dua laga terakhir melawan Real Madrid dan Lille.

Ezzalzouli sebelumnya dicoret dari skuad Betis saat menghadapi Real Madrid setelah ia absen dari beberapa sesi latihan akibat terserang flu, sebelum akhirnya juga absen dari perjalanan tim ke Prancis untuk menghadapi Lille pada laga pembuka mereka di Liga Champions Eropa, setelah tim pelatih dan tim medis menilai ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih.

Kembalinya winger Maroko itu terjadi setelah ia pulih dari cedera lutut serius yang dialaminya sepanjang musim panas, yang membuatnya absen membela timnas Maroko di Piala Dunia, dan kini ia menjadi kandidat untuk kembali ke atmosfer pertandingan dalam pekan yang padat bagi Real Betis.

Tim asal Andalusia itu akan menjalani 3 pertandingan dalam 7 hari, dimulai dengan menghadapi Villarreal besok, kemudian menjamu Getafe pada Kamis mendatang, sebelum bertandang ke markas Deportivo La Coruna pada Minggu di Stadion Riazor.

Pada laga melawan Villarreal, Pellegrini kehilangan jasa Aitor Ruibal karena cedera, sementara Diego Llorente absen setelah mengalami patah tulang hidung dalam pertandingan melawan Real Madrid, meskipun ia telah kembali berlatih dengan mengenakan masker pelindung. 

LaLiga
Villarreal crest
Villarreal
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Real Betis
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Selain itu, Morante juga tidak akan mendampingi tim, dan akan tampil bersama Real Betis tim cadangan.

Berikut skuad Real Betis:

Penjaga gawang: Alvaro Valles, Diego Conde, Manu Gonzalez.

Pertahanan: Bellerin, Ortiz, Bartra, Natan, Valentin Gomez, Junior, Ferran Garcia.

Lini tengah: Facundo Bernal, Marc Roca, Deossa, Fornals, Ceballos, Lo Celso, Isco, Fidalgo, Iker Losada, Antony, Riquelme, Ezzalzouli.

Lini serang: Troy Parrott, Cucho Hernandez.

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