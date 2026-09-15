Hal itu diungkapkan pelatih Míchel dari klub ter Stegen, Ajax Amsterdam. "Marc sedang pulih dari cedera serius," alasan sang pelatih atas keputusan tidak memainkan ter Stegen pada laga liga, Selasa malam, melawan Willem II Tilburg, "dan sekarang jeda internasional akan dimulai."

Karena itu, ia menilai "momen saat ini tepat" untuk memainkan kiper pelapis Maarten Paes, agar ter Stegen "bisa benar-benar pulih untuk pertandingan pada Sabtu serta jeda internasional setelahnya", jelas Míchel. Ia juga mengatakan: "Jika ter Stegen pergi ke tim nasional - yang kemungkinan besar akan terjadi - kami setelah itu punya waktu untuk terus bekerja pada pemulihannya."

Menurut laporan media, pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp merencanakan ter Stegen (34), "putra mahkota abadi" Manuel Neuer, sebagai nomor 1 masa depan. Status itu sudah ia sandang di bawah pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, setelah Neuer mundur (yang pada akhirnya bersifat sementara) usai Euro 2024, sebelum ia kemudian beberapa kali mengalami cedera. Laga internasional terakhirnya sejauh ini ia jalani pada 8 Juni 2025 melawan Prancis di Nations League (0-2) di Stuttgart.

Comeback-nya akan menjadi laga kandang sesungguhnya bagi ter Stegen: Pada debut Klopp, tim DFB akan menghadapi Belanda di Amsterdam pada 24 September dalam ajang Nations League. Lawan lain pada agenda internasional mendatang adalah Yunani (27/9), Serbia (1/10), dan Yunani lagi (4/10). Klopp akan mengumumkan skuadnya pada Kamis (10.00 waktu setempat).

Diperkirakan akan ada skuad yang sangat besar. Penantang pertama ter Stegen disebut-sebut adalah Alexander Nübel (Besiktas) dan Jonas Urbig (Bayern Munich). Kiper Augsburg, Finn Dahmen, juga disebut akan ikut serta - berbeda dengan Neuer yang kini telah resmi pensiun dari tim nasional Jerman atau Oliver Baumann yang sebelumnya merupakan nomor 2.