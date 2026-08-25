Pelatih timnas Belanda Xavi langsung angkat bicara soal Kees Smit

Xavi dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda langsung angkat bicara soal Kees Smit. Pelatih asal Spanyol itu resmi diperkenalkan di Zeist pada Selasa siang.

Dalam konferensi pers tersebut, Xavi mendapat pertanyaan dari Valentijn Driessen apakah ia mengenal talenta AZ, Smit. “Ya, saya mengenalnya,” jawab pelatih baru Timnas Belanda itu. “Lucunya, hari ini dan kemarin kami justru menganalisis Kees Smit.”

Kemungkinan pemanggilan untuk Smit jelas tidak tertutup. “Kami masih punya waktu tiga pekan untuk memutuskan pemain mana yang masuk ke dalam daftar, tetapi saya sudah mengatakan bahwa kami memiliki banyak pemain muda bertalenta,” kata Xavi, yang saat menjadi pelatih Barcelona juga dikenal karena memberi kesempatan kepada para pemain muda.

Xavi menegaskan bahwa usia bukan faktor penentu baginya dalam membuat pilihan. “Saya tidak peduli siapa namanya atau berapa usianya. Jika seorang pemain tampil bagus, dia akan dipilih.”

Pelatih baru itu juga merujuk pada terobosannya sendiri sebagai pemain muda di Barcelona. “Van Gaal sangat memercayai saya ketika saya berusia tujuh belas dan delapan belas tahun. Jadi kenapa tidak?” ujar Xavi. “Jika seseorang sudah siap dan kami merasa seorang pemain sudah siap, kami tidak akan takut untuk memakainya.”

Selain Smit, beberapa nama mapan di Timnas Belanda juga ikut dibahas. Xavi mengungkapkan bahwa sebelum presentasinya ia sudah menjalin kontak dengan Frenkie de Jong dan Virgil van Dijk. “Saya sudah berbicara dengan Frenkie de Jong dan dengan Virgil van Dijk,” tuturnya.

Terkait peran pasti Van Dijk, Xavi belum ingin memberi pernyataan tegas. “Saya sudah berbicara dengannya, tetapi saya masih ingin berbicara lebih banyak dengannya. Kita lihat saja nanti.”