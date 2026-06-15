Pelatih The Elephants menantang: Kami akan berusaha meruntuhkan tembok Jerman

Timnas Pantai Gading memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan berharga atas Ekuador, berkat gol penentu yang dicetak oleh Amad Diallo.

Tim Gajah akan menghadapi timnas Jerman di babak kedua fase grup, yang sebelumnya menghancurkan Curacao dengan skor 7-1.

Emers Fai, pelatih Pantai Gading, mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Reuters bahwa tim negaranya datang ke Piala Dunia dengan ambisi dan harapan yang besar.

Dia menambahkan, "Kami tidak ingin hanya menjadi tamu yang perjalanan mereka berakhir dengan cepat dan kembali ke rumah."

Dia melanjutkan, "Setelah menang dalam pertandingan persahabatan melawan Prancis, kami berhasil melewati rintangan Ekuador, yang merupakan lawan yang sangat tangguh. Kami menerapkan gaya permainan kami dan memastikan kemenangan."

Mengenai pertandingan mendatang melawan Jerman, ia berkomentar, "Ini akan menjadi pertandingan yang rumit, karena kami menghadapi Jerman, yang memiliki sejarah dan pengalaman, serta diperkuat oleh bintang-bintang papan atas Eropa dan memiliki kekuatan serangan yang menakutkan."

Dia menyimpulkan, "Namun demikian, kami akan memasuki pertandingan dengan target meraih kemenangan dan menembus pertahanan Jerman, untuk memastikan lolos lebih awal."