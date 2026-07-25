Pelatih Tanjung Verde hijrah ke Liga Maroko

Pedro Leitão "Bubista", pelatih Tanjung Verde, semakin dekat untuk menangani klub Maroko, Renaissance Berkane.

Renaissance Berkane kini tanpa direktur teknik, setelah kepergian pelatih asal Tunisia, Moin Chaabani, untuk melatih tim nasional negaranya.

Renaissance Berkane akan tampil di Liga Champions Afrika, setelah menempati posisi runner-up Liga Profesional Maroko, di belakang Maghreb de Fès (sang juara).

Situs "Radio Mars" menyebutkan bahwa negosiasi Renaissance Berkane dengan Bubista telah mencapai tahap lanjut.

Sumber khusus mengungkapkan kepada Radio Mars bahwa negosiasi antara kedua belah pihak telah memasuki tahap akhir, di mana kesepakatan hampir final telah dicapai terkait poin-poin kontrak, sembari menunggu penyelesaian sejumlah rincian administratif.

Kontrak Bubista dengan klub Maroko, Renaissance Berkane, diperkirakan akan berlaku hingga musim panas 2028.

Tim nasional Tanjung Verde tampil impresif di bawah asuhan Pedro Bubista pada putaran final Piala Dunia 2026, dan lolos ke babak 32 besar sebelum tersingkir secara sulit di tangan Argentina.