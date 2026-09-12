José Alberto, pelatih Racing Santander, mengungkapkan kegembiraannya usai timnya mengalahkan Deportivo Alavés (2-1), pada hari Sabtu ini, sebuah kemenangan kedua bagi klub asal Cantabria itu di Liga Spanyol musim ini, yang keduanya diraih di Stadion El Sardinero (markas Racing).

José Alberto mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca" Spanyol seusai pertandingan: "Menurut saya ini adalah pertandingan yang sangat lengkap dari sisi kami. Kemenangan yang bagus atas lawan yang sangat solid, sebagaimana mereka tunjukkan pada pekan-pekan sebelumnya."

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Ia menambahkan: "Tim belajar dari kesalahan. Hari ini kami bersaing dan membaca permainan dengan sangat baik. Saya sangat senang melihat mereka tumbuh sebagai sebuah kelompok."

Meski bintang muda Yasser Zabiri tampil gemilang dan mencetak dua gol kemenangan, sang pelatih menolak membatasi kemenangan itu hanya pada penyerang asal Maroko tersebut, seraya menegaskan pentingnya penampilan kolektif.

José Alberto berkata: "Bagi saya ini adalah pertandingan yang sangat bagus dari seluruh tim, dan saya ingin mengakui itu untuk semua yang tampil. Zabiri pasti akan melayang di awan (sangat bahagia) dengan segala yang terjadi, tetapi ia harus terus bekerja keras, karena saya rasa ia masih mampu memberikan banyak hal kepada kami."

Alavés unggul lebih dulu melalui Fil Koski, pada menit ke-18, sebelum Zabiri menyamakan kedudukan pada menit ke-38, setelah melakukan akselerasi cepat lalu lepas dari sisi kanan, sebelum melepaskan tembakan terukur ke sudut jauh gawang.

Pada menit ke-53, bintang asal Maroko itu kembali mencetak gol keduanya, dari sebuah umpan silang di depan gawang Alavés, sekaligus memberikan timnya poin penuh dari pertandingan tersebut.

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