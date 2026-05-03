Pelatih PSV, Peter Bosz, sangat terkesan dengan salah satu pemain Ajax

Peter Bosz memberikan pujian besar kepada Kasper Dolberg setelah pertandingan Ajax vs PSV (2-2). Penyerang berusia 28 tahun itu kembali menjadi starter untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir bersama tim asal Amsterdam tersebut, dan barisan pertahanan PSV tampak kesulitan menghadapinya.

“Menurut saya, dia bermain bagus hari ini,” kata Bosz saat konferensi pers setelah pertandingan. “Dia terlihat tenang menguasai bola dan menjadi titik tumpu serangan. Ini memang sedikit mirip dengan Kasper yang saya kenal dulu.”

Dengan itu, pelatih PSV saat ini merujuk pada kerja sama sebelumnya yang ia jalin dengan Dolberg di Ajax. Di bawah kepemimpinannya, pemain asal Denmark itu mungkin mengalami periode terbaik dalam kariernya, sebelum ia memulai petualangan di luar negeri.

“Saya terkejut hari ini, karena itu sudah sepuluh tahun yang lalu,” lanjut Bosz. “Saya merasa dia bermain cukup baik hari ini. Apa yang membuatnya begitu sulit untuk dihadapi? Maka saya akan mencari jawabannya pada diri kami sendiri…”

“Kami bermain satu lawan satu, karena kami membiarkan Yarek (Gasiorowski, red.) maju ke posisi gelandang. Menurut saya, kami terlalu sering membiarkan Ryan (Flamingo, red.) berhadapan sendirian dengan Dolberg. Saat bola panjang dimainkan dan Dolberg harus mengontrol bola dengan Flamingo di belakangnya, menurut saya seorang gelandang harus langsung mendekatinya.”

“Jika gelandang-gelandang itu terlalu lama menjauh, maka kita akan terus-menerus menghadapi situasi satu lawan satu. Dolberg melakukannya dengan sangat baik hari ini, menurut saya. Di babak kedua kami bermain lebih baik. Saat itu kami lebih agresif dalam merebut bola-bola kedua dan Dolberg pun mengalami kesulitan.”

Dolberg saat ini sedang mengalami fase sulit di Ajax. Meskipun pelatih Óscar García juga memuji penampilannya pada hari Sabtu, Algemeen Dagblad baru-baru ini melaporkan bahwa striker tersebut diperbolehkan hengkang dari Amsterdam pada musim panas mendatang.