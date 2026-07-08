Pelatih Norwegia: Kami menghadapi masalah kesehatan menjelang laga melawan Inggris

Stolpe Solbakken, pelatih tim nasional Norwegia, menyatakan bahwa sejumlah pemainnya sedang mengalami masalah kesehatan menjelang pertandingan melawan Inggris di perempat final Piala Dunia, yang dijadwalkan pada Sabtu malam/Minggu dini hari, sambil menambahkan bahwa satu bulan penuh perjalanan, latihan, dan pertandingan yang padat telah berdampak negatif pada tim.

Solbakken menjelaskan bahwa penyerang, Jürgen Strand Larsen, merupakan salah satu pemain utama yang saat ini mengalami masalah kesehatan.

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Solbakken mengatakan kepada wartawan: “Sebenarnya, hanya Jørgen yang mengalami demam, tetapi ada beberapa batuk sesekali di antara para pemain. Ada AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Ada 50 orang (dalam rombongan Norwegia), jadi akan aneh jika tidak muncul masalah apa pun.”

Markus Holmgren Pedersen absen dalam kemenangan Norwegia atas Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar karena sakit, namun Solbakken berpendapat bahwa tekanan yang menyertai partisipasi di Piala Dunia mungkin juga berperan dalam kondisi pemain berusia 25 tahun tersebut.

Pelatih tersebut mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita “Reuters”: “Saya rasa, tanpa bermaksud menjadi dokter, hal ini disebabkan karena sang pemain masih muda, dan ia datang ke Piala Dunia dengan berpikir: ‘Saya akan menjadi cadangan bagi Julian (Rairson)’, lalu ia bermain dalam dua pertandingan dan tampil luar biasa. Ia mendapat banyak motivasi, dan pikirannya dipenuhi berbagai pikiran… lalu ia sedikit kelelahan.”