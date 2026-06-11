Pelatih Maroko melontarkan tantangan menjelang laga melawan Brasil

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menegaskan bahwa timnya akan menghadapi pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Brasil pada laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri yang tinggi dan ambisi besar, serta memastikan bahwa semua pemain telah siap secara fisik, taktis, dan mental.

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini, selama periode 11 Juni hingga 19 Juli.

Wahbi mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Maroko "Al-Muntakhab": "Kami sangat menyadari nilai timnas Brasil dan sejarahnya yang panjang, namun kami sangat percaya pada kemampuan para pemain kami dan kemampuan mereka untuk menampilkan performa yang sesuai dengan ambisi sepak bola Maroko."

Dia menambahkan: "Kami telah menjalani pemusatan latihan intensif yang berfokus pada aspek fisik, taktik, dan mental, dan para pemain saat ini sudah sepenuhnya siap untuk pertandingan besar ini. Semua orang menyadari pentingnya pertandingan pertama di Piala Dunia."

Pelatih Maroko itu melanjutkan: "Timnas Maroko memiliki skuad yang kompak yang terdiri dari pemain profesional di level tertinggi, dan kami memiliki potensi yang memungkinkan kami bersaing dengan tim-tim terkuat. Kami akan menghadapi Brasil dengan mentalitas kemenangan sambil tetap menghormati lawan sepenuhnya."

Wahbi menegaskan: "Timnas Maroko tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk berpartisipasi, melainkan dengan tujuan meraih hasil positif dan memperjuangkan peluang tim dengan gigih di edisi bersejarah kompetisi ini."

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami menghormati Brasil, tetapi sepak bola ditentukan di lapangan. Kami akan melakukan segala upaya untuk membahagiakan para pendukung Maroko yang mendukung kami di mana pun, dan kami akan berusaha mengharumkan nama sepak bola Maroko dengan semangat juang yang tinggi."