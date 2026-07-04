Pelatih Maroko: Melawan Prancis?.. Kami sudah siap

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas lolosnya “Singa Atlas” ke babak perempat final Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan yang pantas atas Kanada (3-0), dalam pertandingan yang digelar Jumat malam di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Wahbi mengatakan dalam wawancara dengan saluran “BeIN Sports” setelah pertandingan: "Ya, tujuan utama kami adalah lolos. Saya juga mengantisipasi gaya permainan tertentu dari tim kami. Tim nasional Kanada berhasil memanfaatkan peluang dengan baik; penampilan mereka mengesankan, tetapi saya terkesan dengan reaksi kami. Kami berhasil memberikan tekanan kepada mereka di babak kedua."

Ia menambahkan, “Jika ingin mencapai babak-babak selanjutnya, Anda harus melewati masa-masa sulit, tapi saya sangat senang. Semangatnya ada; ini adalah pertandingan yang menguras banyak tenaga kami.”

Wahbi menambahkan bahwa penampilan di babak kedua mencerminkan karakter tim nasional Maroko dan kemampuannya dalam menghadapi tekanan, sambil menyoroti bahwa tim menunjukkan kedewasaan taktis yang besar dan pantas meraih kemenangan dengan layak. Ia juga menegaskan bahwa babak berikutnya membutuhkan konsentrasi yang lebih besar dan kesiapan mental yang kuat untuk melanjutkan perjalanan menuju babak empat besar.

Mengenai pertandingan berikutnya di perempat final, Wahbi berkata dengan percaya diri: “Prancis atau Paraguay? Itu tidak mengubah apa pun bagi kami. Kami siap, siapa pun lawannya,” merujuk pada kesiapan tim nasional Maroko untuk menghadapi lawan mana pun dengan semangat dan tekad yang sama yang telah membawa mereka meraih prestasi baru ini.