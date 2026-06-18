Pelatih khawatir akan diganti... Serangan keras terhadap Ronaldo dalam siaran langsung

Setelah penampilan gemilang Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Lionel Messi, panggung sudah siap bagi Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan jejak tersendiri di Piala Dunia 2026, namun kapten timnas Portugal itu gagal mengikuti jejak mereka.

Portugal bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, Rabu kemarin, dan Ronaldo berjuang keras untuk mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda, namun ia gagal.

Sementara itu, Chris Sutton, mantan penyerang Blackburn, Chelsea, dan Aston Villa, yang menjadi komentator pertandingan di siaran “BBC 5 Live”, mengkritik keputusan pelatih Roberto Martínez untuk mempertahankan pemain berusia 41 tahun itu di lapangan sepanjang pertandingan di Houston.

Ketika penyerang Gonzalo Ramos masuk menggantikan gelandang Vitinha pada menit ke-83, Sutton berkomentar selama siaran pertandingan: “Ini memalukan dari Martinez. Mungkin saja berhasil, tapi apakah kita semua menonton pertandingan yang berbeda?”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh BBC: “Dia takut menggantinya. Dia bukan pelatih. Mungkin (Ronaldo) akan mencetak gol kemenangan, tapi pertandingan ini sudah melampauinya hari ini.”

Portugal akan bertanding di babak kedua melawan Uzbekistan pada Selasa malam mendatang, sementara mereka akan menghadapi Kolombia pada pertandingan penutup babak penyisihan grup pada Minggu dini hari, 28 Juni mendatang.



