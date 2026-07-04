Pelatih Kanada: Kami lebih baik dari Maroko, tapi!

Rasa kekecewaan terlihat jelas di dalam kubu tim nasional Kanada setelah perjalanan mereka di Piala Dunia berakhir, namun tersingkirnya tim tersebut tidak membuat pelatih Jesse Marsh mengubah keyakinannya terhadap penampilan timnya; ia tetap berpegang pada pandangan yang berbeda mengenai hasil pertandingan melawan Maroko.

Marsh menegaskan, setelah Kanada kalah dari Maroko (3-0) di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Sabtu lalu, bahwa timnya adalah pihak yang lebih unggul dalam pertandingan tersebut, dengan menilai bahwa detail-detail kecil serta kualitas para pemain "Singa Atlas" di sepertiga akhir lapanganlah yang menjadi pembeda.

Pelatih asal Kanada itu mengatakan, seperti dilansir situs Globo: “Kami adalah tim yang lebih baik. Mereka memiliki kualitas yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan, tetapi dalam hal strategi permainan, cara pelaksanaannya, dan kepercayaan diri para pemain, kami lebih unggul di babak pertama dan awal babak kedua. Gol pertama Maroko mengubah segalanya, dan pertandingan itu sebenarnya ada dalam genggaman kami.”

Marsh menyoroti bahwa timnya nyaris membuka skor sebelum Ezzedine Ounahi mencetak gol pada menit kelima babak kedua, sebelum pemain yang sama kembali mencetak gol kedua, sementara Sofiane Rahimi menutup hat-trick tersebut pada masa tambahan waktu.

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Pengaruh sentuhan akhir

Ia menambahkan: “Dalam pertandingan besar seperti ini, yang penting adalah menerapkan gaya permainan Anda, dan itulah yang kami lakukan. Kami hanya kurang sentuhan akhir, sementara Maroko memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi yang bermain di level tertinggi. Meskipun kalah, kami menampilkan performa yang luar biasa.”

Meskipun harus tersingkir dari turnamen, Marsh menilai timnas Kanada telah mencetak prestasi bersejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, setelah finis sebagai runner-up di grupnya dan mengalahkan Afrika Selatan di babak sebelumnya.

Ia menambahkan: “Para pendukung kami beruntung bisa menyaksikan tim ini. Kami harus terbiasa berada di atmosfer seperti ini. Seberapa pun kuatnya tim Maroko, saya lebih memilih tim yang saya miliki ini, dan saya tidak bisa lebih bangga lagi pada para pemain saya.”

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Absennya Davies

Marsh juga menyinggung absennya bintang tim, Alphonso Davies, dengan menjelaskan bahwa bek Bayern Munich tersebut belum siap secara fisik untuk bermain, setelah mengalami cedera otot yang membuatnya absen dari sebagian besar pertandingan turnamen ini.

Ia menjelaskan: “Pemulihannya berjalan dengan baik, tetapi hasil pemeriksaan terakhir tidak memuaskan, lalu ia merasakan nyeri baru saat pemanasan. Ia sangat ingin bermain, bahkan mencoba melakukan pemanasan di antara babak, tetapi ia memberi tahu kami bahwa ia tidak mampu melanjutkan. Tidak masuk akal untuk mengambil risiko dengannya, dan saya yakin kami telah mengambil keputusan yang tepat.”

Sementara itu, gelandang Stephen Ostachio mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan tim nasional Kanada, sambil menegaskan bahwa timnya merasa mampu menang setelah penampilan yang ditunjukkan pada babak pertama. Ia berkata: “Saya sangat bangga. Kami menampilkan turnamen yang luar biasa, dan kami merasa mampu menang berkat penampilan di babak pertama, tetapi kami tidak menciptakan cukup banyak peluang setelah itu. Tim ini telah memberikan segalanya, dan kami merasakan dukungan luar biasa dari para penggemar. Akhirnya, kami menjadi negara yang hidup dengan sepak bola, dan saya berharap generasi berikutnya mendapatkan dukungan yang sama selama empat tahun ke depan.”

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