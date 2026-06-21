Pelatih Jepang: Kemenangan atas Tunisia tidak berarti apa-apa

Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan telak (4-0) atas Tunisia, dalam pertandingan ke-1.000 dalam sejarah Piala Dunia, pada Minggu pagi tadi.

Moriasso mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Para pemain kami tampil luar biasa hari ini. Saya sangat bangga dengan cara mereka menjalankan strategi, terutama di lini serang. Kami menguasai pertandingan dengan baik, dan mencetak gol-gol yang indah.”

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Dan ia melanjutkan mengenai pilihan taktisnya (terutama penempatan Daichi Kamada sebagai penyerang kedua): “Mengenai para pemain yang saya gunakan dalam membangun tim, mereka berada di jantung dari setiap upaya kami. Saya membawa Kamada sebagai gelandang bertahan, tetapi hari ini saya ingin dia memainkan peran sebagai penyerang bayangan. Saya pikir hal itu akan mengeluarkan yang terbaik darinya, dan hal itu benar-benar berhasil karena dia mencetak gol hari ini.”

Ia melanjutkan: “Dia bukan hanya menjadi titik sentral, tetapi juga maju ke sepertiga lapangan serang, dan memberikan dorongan kuat bagi tim.”

Moriyasu menambahkan, dalam pernyataan yang dilansir situs “Japan Times”: “Kemenangan ini penting, tetapi belum berarti apa-apa. Kami fokus pada pertandingan berikutnya (melawan Swedia). Tujuan kami adalah melaju di turnamen ini selangkah demi selangkah, dan kami akan terus bekerja dengan semangat yang sama.”

Jepang mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sehingga mengumpulkan 4 poin dan menempati posisi kedua di Grup F, unggul selisih gol atas Belanda, sementara Tunisia tersingkir dari turnamen, dan Swedia berada di posisi ketiga dengan 3 poin.