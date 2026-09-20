Pelatih Botafogo mengubah rencananya demi Ziyech

Meski kalah dari Mirassol dengan skor dua gol tanpa balas, pemain internasional Maroko Hakim Ziyech meraih keuntungan personal yang mencolok, setelah mendapatkan pujian dari pelatihnya Tite, yang menegaskan bahwa kemampuan teknis bintang timnas Maroko itu memberikan solusi ofensif tambahan bagi Botafogo, serta memungkinkannya menangani pertandingan dengan cara yang berbeda.

Tite sebelumnya berencana memberikan Ziyech waktu bermain singkat berkisar antara 15 hingga 30 menit, tetapi ia mengubah keputusannya saat jeda istirahat, dan menurunkan pemain tersebut lebih awal, setelah merasa timnya membutuhkan kemampuan individunya serta kapasitasnya untuk membuat perbedaan.

Pelatih Botafogo mengatakan dalam konferensi pers usai pertandingan bahwa kualitas teknis Ziyech menjadi alasan di balik perubahan rencananya, seraya menyebutkan bahwa tim membutuhkan pemain yang memiliki solusi individu, terutama dalam situasi yang membutuhkan penetrasi atau penciptaan peluang ofensif.

Tite menjelaskan bahwa Ziyech tidak terikat pada posisi tertentu di dalam lapangan, karena ia mampu bermain sebagai sayap atau di lini tengah, serta bisa menjalankan peran pengatur serangan, dengan memberinya kebebasan bergerak yang lebih besar, sehingga memungkinkannya menunjukkan kemampuan kreatifnya dan memanfaatkan keterampilannya.

Meski Ziyech turun bermain, Botafogo tidak mampu mengubah hasil, sehingga kembali menelan kekalahan dari Mirassol. Namun pemain internasional Maroko itu meninggalkan kesan positif selama menit-menit ia bermain, dan meraih penilaian tertinggi di antara para pemain timnya dalam pertandingan tersebut, menurut penilaian khusus laga itu, di tengah pujian dari suporter Botafogo atas penampilan dan kemampuan teknisnya.

Demikianlah, meski Ziyech tidak mampu menyelamatkan Botafogo dari kekalahan, penampilannya memberikan Tite dan suporter tim sinyal positif mengenai tambahan yang bisa diberikan pemain Maroko itu pada periode mendatang.

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