Pelatih Belgia: Mesir bukanlah Tunisia

Rudi Garcia, pelatih asal Prancis untuk tim nasional Belgia, menegaskan bahwa timnya "berupaya untuk memuncaki Grup 7, dan untuk mencapai itu, kami membutuhkan hasil positif hari ini, Senin, melawan Mesir dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Seattle, AS, sambil menyebut tim Mesir sebagai "pesaing langsung", dan memperingatkan agar tidak meremehkan pertandingan tersebut meskipun baru saja meraih kemenangan dalam laga persahabatan melawan Kroasia dan Tunisia (5-0).

Garcia mengatakan dalam konferensi pers yang diadakan sebelum pertandingan: "Baik menang maupun kalah, belum ada yang pasti, ini seperti turnamen mini dengan 3 pertandingan, setiap pertandingan penting.. Mesir adalah pesaing langsung," sambil menekankan kesulitan "pertandingan uji coba pertama di Piala Dunia" ini, sekaligus mengakui ambisi tinggi timnya setelah peningkatan performa yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pelatih asal Prancis itu menekankan perlunya beradaptasi dengan konteks yang sangat berbeda dari pertandingan persahabatan terakhir, dengan mengatakan: "Mesir bukanlah Tunisia. Pertandingan persahabatan di Brussel tidak bisa dibandingkan dengan pertandingan pembuka Piala Dunia di belahan dunia lain."