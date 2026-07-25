Pelatih baru menolak Italia dan membuka pintu bagi Pirlo

Federasi Sepakbola Italia mendekati keputusan mengenai pengganti Gennaro Gattuso di kursi kepelatihan tim nasional, setelah negosiasi intensif yang diwarnai penolakan dari sejumlah nama besar, sehingga nama Andrea Pirlo mencuat sebagai kandidat terkuat untuk memimpin "Gli Azzurri" pada fase mendatang.

Surat kabar "Corriere dello Sport" menyebutkan bahwa Direktur Olahraga Paolo Maldini dan penasihatnya Leonardo telah menghubungi Thiago Motta, mantan pelatih Juventus dan Bologna, dalam upaya meyakinkannya untuk mengemban tugas tersebut, namun ia menolak tawaran itu meski tidak terikat dengan klub mana pun sejak kepergiannya dari Bianconeri pada Maret 2025.

Federasi Italia sebelumnya gagal menarik Pep Guardiola maupun Carlo Ancelotti, yang mendorong mereka mencari alternatif lain, di mana nama Motta juga sempat dikaitkan dengan klub Prancis Lille, yang akhirnya menjatuhkan pilihan pada pelatih Italia Davide Ancelotti.

Laporan-laporan Italia mengindikasikan bahwa federasi kini mendekati kesepakatan final dengan Pirlo, legenda sepakbola Italia serta mantan pemain Juventus dan Milan, yang memiliki pengalaman kepelatihan terbatas namun mendapat kepercayaan besar dari manajemen federasi untuk membawa timnas mengembalikan kejayaannya di level benua dan dunia.

Penunjukan yang dinantikan ini datang di tengah keinginan Federasi Italia untuk membuka lembaran baru setelah kegagalan-kegagalan terakhir, dengan mengandalkan warisan sepakbola besar Pirlo dan kemampuannya menginspirasi generasi baru pemain untuk mengembalikan kilau "Azzurri" di berbagai ajang internasional.