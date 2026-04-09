Pelatih AZ, Leeroy Echteld, sebenarnya ingin menurunkan pemain inti lain saat melawan Shakhtar Donetsk: "Tapi dia terlambat"

Leeroy Echteld sebenarnya ingin memulai laga Conference League AZ melawan Shakhtar Donetsk dengan Ro-Zangelo Daal sebagai starter. Namun, sang penyerang terlambat tiba, sehingga harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Menjelang pertandingan, Ziggo Sport antara lain membahas bahwa Daal, yang sedang dalam performa bagus, tidak bermain. Ibrahim Sadiq justru diturunkan sebagai sayap kiri untuk tim asal Alkmaar tersebut di perempat final Conference League.

Echteld menjelaskan alasannya. “Di awal musim, kami telah menyepakati beberapa aturan bersama. Aturan pertama adalah kamu harus berusaha sekuat tenaga,” katanya.

“Saya memang mengerti bahwa mereka tidak langsung memahaminya. Saya harus menjelaskan kepada mereka apa yang saya maksudkan dengan itu. Seiring waktu, hal itu semakin membaik. Itu terlihat di latihan, bahwa intensitas, semangat, dan perjuangan meningkat. Aturan berikutnya adalah mereka harus datang tepat waktu. Dan jika kamu terlambat, saya tidak bisa lagi membiarkannya.”

Dengan itu, pelatih tersebut mengonfirmasi bahwa Daal tidak masuk dalam susunan pemain inti karena alasan disiplin. Wartawan Sam van Royen menyebutkan bahwa Echteld masih memberikan arahan kepada para pemainnya pada latihan Rabu lalu, dan penasaran apakah hal itu terkait dengan keterlambatan Daal.

“Tidak, itu tentang orang lain,” jawab Echteld. “Jadi sebenarnya sangat menyebalkan bahwa hal ini masih terjadi pada tahap ini, karena itu sama sekali tidak diinginkan. Kemarin saya sudah menyinggungnya, dan hari ini terjadi lagi. Maka saya harus menindaklanjutinya.”

Shakhtar Donetsk dan AZ akan bertanding pada Kamis malam pukul 21.00. Karena perang di Ukraina, pertandingan ini akan digelar di Krakow, Polandia.

Susunan pemain AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Van Duijl, De Wit; Mijnans, Smit; Patati, Parrott, Sadiq.