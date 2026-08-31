Pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, juru taktik Al-Qadsiah Saudi, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait persaingan gelar top skor Liga Roshn Pro musim ini, setelah ia menyingkirkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, dari prediksi teratasnya, dan memilih penyerangnya asal Meksiko Julian Quiñones untuk mempertahankan gelar Sepatu Emas.

Quiñones sebelumnya mencuri perhatian musim lalu setelah dinobatkan sebagai top skor Liga Roshn dengan koleksi 33 gol, mengungguli penyerang Inggris Ivan Toney, striker Al-Ahli, dan Ronaldo, sehingga mempersembahkan salah satu musim tersubur dalam kariernya dan menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di kompetisi tersebut.

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Rodgers mengatakan dalam pernyataan pers: "Saya memperkirakan Quiñones akan meraih gelar top skor Liga Saudi pada musim ini juga, ia adalah penyerang kelas atas, dan kami senang memiliki pemain seperti dirinya," seraya menegaskan keyakinan besarnya terhadap kemampuan penyerangnya untuk segera memulihkan ketajamannya.

Pelatih Al-Qadsiah itu menambahkan dalam sebuah pesan pembelaan yang jelas terhadap pemainnya: "Semua orang tahu kualitasnya, dan ia masih seorang bintang, tetapi ia belum beruntung hingga saat ini. Ia mencetak sebuah gol yang dianulir, sebagaimana beberapa golnya juga dianulir pada pertandingan-pertandingan sebelumnya," sebagai isyarat bahwa angka-angkanya saat ini tidak mencerminkan, menurut pandangannya, level Quiñones yang sesungguhnya di lapangan.

Rodgers melanjutkan dukungannya kepada penyerang asal Meksiko itu, dengan mengatakan: "Saya masih percaya pada Quiñones, ia adalah salah satu penyerang terbaik dalam karier saya, ia menjadi top skor musim lalu tanpa tendangan penalti, dan ia masih memiliki mentalitas yang sama, hanya saja ia butuh sedikit keberuntungan agar kembali melejit."

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Pernyataan Rodgers datang di saat Quiñones tengah menjalani awal musim yang biasa saja dari sisi angka, karena ia hanya mencetak satu gol dalam 4 pertandingan di Liga Roshn musim ini, dan tidak mampu mencetak gol maupun assist saat Al-Qadsiah menang atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, sesuatu yang membuatnya menjadi sasaran sejumlah kritik dari suporter dan media belakangan ini.

Meski mengalami penurunan ini, Rodgers berpandangan bahwa membicarakan menurunnya nilai Quiñones masih terlalu dini, seraya menegaskan bahwa penyerangnya memiliki kualitas, pengalaman, dan motivasi yang memungkinkannya kembali ke persaingan top skor, di saat Ronaldo dan bintang-bintang lainnya terus bersaing ketat di puncak daftar tersebut.