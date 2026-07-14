Pelanggaran palsu... Rekaman kontroversial yang mengguncang pertemuan puncak Spanyol dan Prancis

Tim nasional Spanyol berhasil memastikan tiket ke final Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada Selasa malam.

Kedua gol La Roja dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro pada menit ke-22 dan ke-58.

Wasit asal El Salvador, Ivan Barton, awalnya memberikan tendangan bebas untuk Les Bleus di tepi kotak penalti Spanyol pada menit ke-43, setelah terjadi kontak antara Ousmane Dembélé dan Fabián Ruiz, namun ia kemudian menarik kembali keputusannya.

Akun “Archivo VAR” di platform “X”, yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit, mengatakan bahwa Barton mengumumkan adanya pelanggaran yang tidak tepat, sebelum asistennya mengoreksi keputusannya, yang kemudian ditunjukkannya saat berkomunikasi dengannya.

Lanjutnya, “Pada kenyataannya, para pemain Spanyol bertepuk tangan menyambut keputusan asisten wasit setelah ia memperbaiki insiden tersebut.”

Perlu diingat bahwa tim nasional Spanyol akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Argentina di final Piala Dunia.