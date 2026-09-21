Barcelona hanya akan menjalani 4 sesi latihan selama jeda internasional, mengingat absennya mayoritas pemain tim utama akibat keterikatan mereka dengan tim nasional masing-masing, sementara para pemain akan mendapatkan libur penuh selama sepekan sebelum kembali berlatih pada 5 Oktober mendatang.

Tim Catalan meninggalkan Stadion Sanchez Pizjuan dengan kemenangan penting atas Sevilla dengan skor 3-1, mengakhiri fase musim ini dengan cara terbaik yang mungkin dan dengan perasaan positif, sebelum sejumlah besar pemainnya berangkat untuk bergabung dengan tim nasional negaranya.

Hansi Flick akan menghadapi tantangan khusus dalam mengelola latihan harian selama jeda internasional yang lebih panjang dari biasanya, karena hanya akan ada 6 pemain tim utama di bawah asuhannya, yaitu Gavi, Gerard Martin, Alejandro Balde, Gabriel Jesus, Bryan Farinas, dan Szczesny.

Bergabung dengan kelompok ini adalah para pemain yang cedera, yaitu Joan Garcia, Andreas Christensen, dan Frenkie de Jong, yang akan melanjutkan program pemulihan mereka masing-masing selama jeda tersebut, tanpa ambil bagian dalam latihan kelompok penuh.

Senin merupakan hari libur bagi tim, dan Flick tidak datang ke kompleks latihan. Sebaliknya, Gavi hadir secara sukarela, sementara Joan Garcia dan Christensen melanjutkan pekerjaan pada tahap pemulihan, sebagaimana Fermin Lopez juga tiba sebentar untuk mengambil beberapa barang miliknya.

4 sesi latihan sebelum libur

Barcelona kembali berlatih pada Selasa, dan melanjutkan aktivitasnya hingga Jumat, dalam 4 sesi latihan berturut-turut, sebelum tim mendapatkan libur panjang yang berlangsung dari 28 September hingga 4 Oktober.

Para pemain dijadwalkan kembali berlatih pada 5 Oktober, sebagai persiapan melanjutkan kompetisi resmi, setelah berakhirnya jeda internasional dan kembalinya para pemain yang terikat dengan tim nasionalnya.

Raphinha antara kilau dan kelelahan

Raphinha akan menjadi salah satu pemain Barcelona yang paling terdampak oleh program jeda ini, karena ia meninggalkan tim dalam momen-momen terbaiknya sejak awal musim, setelah mencetak trigol ke gawang Sevilla dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak liga.

Winger asal Brasil itu tengah menjalani periode penampilan gemilang yang mencolok, dan pentingnya dirinya di dalam sistem Barcelona pun semakin meningkat, bersamaan dengan berlanjutnya negosiasi terkait perpanjangan kontraknya dengan klub.

Namun Raphinha tidak akan mendapatkan libur penuh, karena ia harus melakukan perjalanan panjang ke Australia untuk bergabung dengan tim nasional Brasil dan menjalani dua pertandingan persahabatan, sebelum kembali ke Barcelona untuk melanjutkan musim yang ia awali dengan luar biasa.

Dan sementara Barcelona akan memanfaatkan jeda tersebut untuk memberi para pemainnya beberapa hari libur, Raphinha terpaksa menempuh ribuan kilometer bersama tim nasional negaranya, sebelum kembali lagi ke tim asuhan Hansi Flick dan melanjutkan perjalanannya di musim yang selama itu ia harapkan dapat mempertahankan levelnya yang istimewa.