Pejabat tertinggi... Real Madrid melontarkan tuduhan mengejutkan kepada Alonso

Real Madrid sangat terpukul oleh cedera musim ini, hal yang berpotensi memengaruhi performa tim tersebut saat musim memasuki fase krusial.

Dalam hal ini, surat kabar Spanyol "AS" melaporkan pada hari Jumat ini bahwa Real Madrid berpendapat bahwa penyebab banyaknya cedera yang menimpa tim musim ini adalah perencanaan yang kurang optimal selama masa kepelatihan mantan pelatih Xabi Alonso, di mana Los Blancos mengalami peningkatan jumlah pemain yang absen yang sangat besar dan mengkhawatirkan.

Baca juga

Surat kabar Madrid tersebut, dalam laporan sebelumnya, menyoroti bahwa saat Alonso mengambil alih kepelatihan Real Madrid, pelatih kebugaran Antonio Bentos diabaikan dan ditempatkan dalam peran administratif di kantor, yang mengakibatkan perubahan dalam metode persiapan dan beban latihan, serta penurunan yang jelas dalam kondisi fisik tim, terutama di babak kedua, disertai peningkatan cedera otot dan kelelahan.

Kondisi fisik menjadi topik hangat di dalam klub Real Madrid. Kembalinya Bentos secara parsial selama Piala Super Spanyol di Arab Saudi menjadi sinyal jelas ketidakpuasan, sementara Niko Mijic kembali menangani urusan medis untuk mencoba menghentikan penurunan performa.

"AS" menilai bahwa peningkatan performa fisik para pemain, seperti Valverde dan Vinícius, disebabkan oleh perbaikan atas kesalahan perencanaan sebelumnya setelah penunjukan Álvaro Arbeloa, serta kembalinya Bento dengan kewenangan penuh, disertai penyesalan internal atas "waktu yang terbuang".