Pedri menanggapi kabar ketidakcocokannya dengan Rodri dengan sebuah janji dalam waktu dekat

Pedri, bintang Barcelona, menegaskan bahwa laga melawan Valencia berlangsung sulit, meski timnya menang dengan skor telak lima gol tanpa balas.

Barcelona meraih kemenangan besar atas Valencia dengan skor (5-0) di Stadion Mestalla, dalam laga di mana tim asal Catalonia itu mendominasi sepenuhnya, sehingga menempati puncak klasemen Liga Spanyol sendirian, dan mengirimkan pesan kuat menjelang dimulainya perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pedri berkata, melaluikanal Movistar: "Sebagian orang mungkin berkata bahwa laga ini mudah karena hasilnya, tetapi segalanya di sini tidak pernah mudah. Ini adalah laga untuk menjaga kepercayaan diri kami tetap tinggi dan terus menambah poin."

Ia melanjutkan: "Orang-orang selalu menginginkan seorang penyerang yang mencetak 40 gol. Kami memiliki pemain yang mampu melakukan itu. Kami memiliki banyak pemain yang bisa bermain di lini serang. Kami tidak akan mengalami kekurangan gol tahun ini."

Pedri menambahkan: "Orang-orang berkata bahwa saya dan Rodri tidak saling memahami, tetapi bermain dengannya sangat nyaman. Ia jarang kehilangan bola dan banyak membantu dalam bertahan. Kami akan mengenal satu sama lain dengan lebih baik, dan dengan lebih banyak pertandingan, kami akan menjadi lebih baik."

Ia menutup: "Terima kasih atas tepuk tangan di Stadion Mestalla. Merupakan hal yang sangat istimewa mendengarnya di stadion lawan. Saya berharap mereka sukses di sisa musim ini, kami harus berusaha memenangkan segalanya. Kami adalah Barcelona."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



