Paul Simonis tidak akan menjadi pelatih kepala baru Sparta Rotterdam, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Selasa. Mantan pelatih Go Ahead Eagles itu tampaknya akan menjadi pengganti Maurice Steijn, namun tidak dapat mencapai kesepakatan dengan VfL Wolfsburg terkait pemutusan kontraknya.

Simonis tidak mencapai kesepakatan dengan Wolfsburg, tempat ia dipecat pada bulan November, untuk membatalkan kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027. Akibatnya, pelatih berusia 41 tahun ini tidak akan kembali ke klub tempat ia pernah bertugas sebagai pelatih muda selama lima belas tahun.

Sparta beralih dan kini mengincar Rogier Meijer sebagai pengganti Steijn. Mantan pelatih NEC ini saat ini bekerja sebagai asisten di Bayer Leverkusen, yang merekrutnya bersama Erik ten Hag tahun lalu. Setelah pemecatan cepat Ten Hag dan penunjukan Kasper Hjulmand, ia diizinkan untuk tetap bertahan.

Meijer mencatatkan beberapa prestasi sebagai pelatih NEC. Ia membawa tim asal Nijmegen itu ke Vriendenloterij Eredivisie dan mencapai final Eurojackpot KNVB Beker pada 2024. Di laga final, Feyenoord unggul 1-0.

Simonis meraih gelar piala nasional bersama Go Ahead tahun lalu, setelah pertandingan final yang sangat menegangkan melawan AZ. Hal itu membawanya ke petualangan di Jerman, meskipun masa jabatannya di Wolfsburg ternyata tidak sukses.

Steijn mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa ia akan meninggalkan Sparta setelah musim ini, setelah mengabdi kepada klub tersebut selama dua periode sebagai pelatih. Pelatih asal Den Haag ini akan duduk di bangku cadangan untuk terakhir kalinya pada Minggu dalam derby melawan Excelsior.

Sparta masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket ke babak play-off untuk kompetisi Eropa. Namun, tim asal Rotterdam ini bergantung pada kekalahan poin dari FC Groningen yang berada di peringkat sembilan melawan Heracles Almelo yang berada di posisi terbawah.